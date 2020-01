Si masturba in pubblico. Condannato per corruzione di minorenne

Milano, corso Como angolo Tocqueville. Un senegalese 50enne è stato arrestato e accusato di corruzione di minorenne. Stava masturbandosi all’angolo della strada alle 10.50 del mattino, mentre, insieme ad altre persone, passava una mamma con una bambina.

Quell’angolo di Milano è tristemente famoso. Vi succedono cose quasi incredibili, come ieri mattina poco prima delle 11. Un uomo italiano ha chiamato il 112 perchè aveva notato, insieme ad altri passanti, un uomo di colore con un giubbotto blu un capellino nero e i jeans abbassati. L’uomo stava “menadoselo” per strada, davanti a tutti. Fra i passanti c’era anche una mamma con una bambina, che hanno assistito, loro malgrado, allo spettacolo. La polizia è intervenuta ma era sprovvisto di documenti.

Portato in questura è risultato senza precedenti. Si sarebbe beccato solo una denuncia a piede libero per atti osceni in luogo pubblico se non fosse stato per la presenza della bambina. L’accusa è invece diventata corruzione di minorenne. Il PM ha quindi disposto l’arresto. Il senegalese è stato processato per direttissima questa mattina.

Lo ritroveremo ancora a darsi da fare nell’angolo fra via Como e via del Tocqueville? Chissà. Probabilmente si, è difficile che capiscano l’antifona. Però perlomeno, la prossima volta, non sarà più incensurato e la possibilità di allontanarlo dalla zona saranno maggiori.