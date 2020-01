L’angolo della poesia di Giovanni Elidio Chiastra

Nato a Berceto (Pr) il 3 agosto 1944. Un’infanzia non facile, una giovinezza in giro per il mondo a lavorare, mantenendo nel cuore i luoghi, i costumi e le usanze dei posti vissuti. Quando ha potuto fermarsi in un luogo fisso, i ricordi e le emozioni di tante vite vissute sono diventate poesia. Ora abita a Casorezzo (Mi). Innumerevoli i riconoscimenti ottenuti: il Premio Letterario Internazionale Città di Sarzana (2017), Premio internazionale di poesia “Città di Pontremoli”, finalista al Wilde Europea Award (2016) e molto altro ancora. Ha collaborato con i Jalisse per una canzone con il componimento “Ultimo contatto” (2016).

AMMALIANTE VISIONE

Il profumo delle tue labbra,

Creando una scia miracolosa,

Attira verso te’

Una profonda venerazione

E un’attrazione fatale,

Belle, carnose, ben disegnate,

E con quel rossetto che ne esalta

La formazione perfetta,

A prima vista

Viene voglia di assaporarle,

Immergersi in esse

In un bacio senza fine,

Per provare quelle strane sensazioni

Che solo esse possono darmi,

E penetrare profondamente in te’

Per carpire le tue gioie,

Entrare a far parte dei tuoi pensieri,

Della tua vita e dei tuoi desideri.

Ma per ora sto’ solo sognando,

Ti vedi sirrodente, ma sto’ farneticando,

Spero solo che arrivi quel momento,

Non sto’ aspettando altro,

E con il cuore sto’ soffrendo

perché ormai l’amor per te’ lo ha conquistato.