Milano. Via Tarvisioall’angolo con via Fava. Questa mattina 8 operai si soni arrampicati sulla gru del cantiere residenziale Maggilina.

Si tratta di un grupo di operai che hanno lavorato nei mesi scorsi per una delle aziende che hanno collaborato al cantiere. Dicono di non essere stati pagati. La loro protesta è per questo motivo. In quedto momento stanno trattando per la loro discesa.