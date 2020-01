Breaking news.Crollo nella M4. Operaio sepolto a 18 metri di profondità

Milano. Breaking news. Un incidente successo poco fa, poco prina della 18.30, in via Tirana, nel cantiere della M4. Un operaio che stava lavorando allo scavo è rimasto intrappolato a 18 metri di profondità, in parte schiacciato dai detriti e forse anche da una putrella. (Foto di repertorio)

Le ultimissime notizie dicono che è riuscito in parte a liberarsi. Sul posto ci sono i vigili del fuoco e i carabinieri. I soccorritori del 118 lo hanno raggiunto da pochissimo. Lo hanno trovato in arresto cardiocircolatorio e stanno effettuando le manovre di riamazione. Si tratta di I.R. di 42 anni.

Non si da ancora cosa può aver causato il crollo di detriti. A breve altri aggiornamenti della situazione.