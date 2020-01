Precipita dal palco del Social Music City

Milano. Questa notte un grave incidente nella struttura del Social Music City, in via Lorenzini. Si tratta della struttura dello Scalo ferroviario di porta Romana che, in disuso da diversi anni, questa estate era al centro della vita musicale milanese.

Alle 02:50 Milano, H. N., una ragazza di 19 anni è caduta dal palco e ha fatto un volo di circa 3 metri di altezza. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che, dopo i primi soccorsi, l’hanno portata al policlinico in codice giallo.

Per i rilievi e per appurare le dinamiche che hanno causato l’incidente, sono intervenuti gli uomini della polizia di Stato.