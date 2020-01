Nel 2020 tanta attenzione alla respressione dei borseggi

Milano. Una cittadina russa è stata arrestata il 6 gennaio con un 1781 euro in capi di abbigliamento prelevati all’interno della Rinascente di Via Santa Radegonda. Li aveva infilati in una borsa di pelle. Con sè aveva un paio di forbicine usate per togliere i talloncini antitaccheggio da un maglione di cashemire e da un giubbotto. Colta in flagrante è stata arrestata.

Ieri, alle 17,30, è stato il turno di H.K.,una donna bulgara che è stata colta sul fatto dopo aver infilato le mani nella borsa di una turista dell’Arabia Saudita di 44 anni, da cui aveva estratto 1940 euro in contanti. le due donne erano all’interno dello store The Zenis, in corso Vittorio Emanuele. Anche lei è stata arrestata. Dalla Squadra mobile della questura fanno sapere di voler dedicare, quest’anno, particolare attenzione al contrasto ai borseggi, che a Milano sono molto numerosi e che procurano molti danni, anche d’immagine, alla città.

Ci si aspetta quindi che la polizia avrà poca pazienza e tolleranza negli interventi contro ladri e mani leste. I borseggiatori sono avvisati.