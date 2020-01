Magenta. Un uomo è stato trovato morto in un parcheggio a Magenta, in via Canossa.

Si trovava all’interno di un’automobile con le portiere aperte. Sul posto, subito dopo il ritrovamento, sono arrivati i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso e il nucleo scientifico per i rilievi del caso.. Al momento è ipotizzato un suicidio.

L’identità dell’uomo on è ancora stata resa nota. Si attende che le autorità avvisino, con i dovuti modi, i parenti dello sfortunato.