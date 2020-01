Ladri in via Amendola e via Europa. A Corbetta (MI)

A segnalare la presenza nel quartiere Marsala di ladri, nella serata di giovedì 9 gennaio 2020, sono stati gli stessi residenti che hanno allertato i Carabinieri.

Secondo la loro ricostruzione, i balordi sono entrati in 3 appartamenti in via Amendola dopo le 18.00.

Sono passati anche in via Europa poco dopo quell’ora, riportano altri residenti. Secondo quest’ ultimi si tratterebbe di 2 ragazzi, vestiti di nero e con i capelli corti.

Stavano entrando in una delle abitazioni quando il cane di casa li ha messi in fuga.