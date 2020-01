Aggressioni e intimidazioni a chiunque si occupi di sicurezza

Milano. A Milano le aggressioni nei confronti delle forze dell’ordine sono all’ordine del giorno. Troppi disperati, troppa gente con poco sale iin zucca, e gira troppa droga, ma che si aggredisse l’impiegato di un supermercato che fa l’operatore antitaccheggio è davvero troppo.

Intimidazioni…

La notizia è arrivata dal commissariato. Un operatore antitaccheggio di un supermercato che stava tornando a casa dal lavoro ieri sera intorno alle 21, in viale Padova, mentre era a bordo dell’autobus Atm è stato aggredito da un tizio che lo ha riconosciuto e lo ha preso a schiaffi. “perchè non sei alla pam adesso?” Gli ha gridato l’aggressore.

Alla reazione della vittima che ha chiamato il 112, l’aggressore è fuggito, scendendo di corsa dall’autobus e facendo perdere le tracce. Si tratta comunque di una persona conosciuta, cui sicuramente saranno chieste spiegazioni del suo gesto nelle prossime ora. La vittima non ha riportato ferite e non ha richiesto il trasporto in ospedale.

Un caso come tanti altri che capitano ogni giorno ma che dimostra come sia sempre più difficile operare per la sicurezza a Milano, se vengono aggrediti persino gli impiegati dei supermercati che devono controllare che non si rubi fra le file degli scaffali.