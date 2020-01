Giochi pericolosi. “Hanno esposto la bandiera dell’ Isis”, ma era quella dei pirati

Sesto San Giovanni. 04 gen 2020, ore 18.30 circa. Una chiamata al 112. Zona via Edison. Ad una finestra del primo piano è apparsa una bandiera nera dell’Isis, dicevano al telefono. Un momento davvero terribile. Chi poteva aver osato tanto in questo momento e, soprattutto, cosa aveva fatto per voler richiamare così l’attenzione?

Sul posto sono intervenuti o militari della sezione radiomobile dei carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni, ma all’arrivo hanno visto che quella esposta non era esattamente una bandiera dell’Isis. Una bimba di 11anni, italiana, aveva si esposto una bandiera nera dalla finestra, ma era quella dei pirati, con il teschio e le due tibie incrociate. Stava giocando e qualcuno dall’esterno la ha vista. Il drappo nero che sventolava dalla finestra, in un momento di grande tensione internazionale, lo ha spaventato e ha chiamato i carabinieri.

Una bimba da tenere d’occhio. Diventerà qualcuno

Un intervento finito bene, che dimostra la grande attenzione al territorio da parte dei carabinieri. Io però terrei d’occhio la bimba. Non perchè possa essere o diventare una terrorista dell’Isis o un pirata. Piuttosto perchè ha abbastanza carattere da trasformare la sua cameretta in una nave di pirati, con tanto di bandiera sventolante dalla finestra, invece che nella casa delle Barbie diventerà sicuramente una donna interessante e decisa. Complimenti ragazzina… sentiremo parlare ancora di te, ne sono certa.