W gli sposi! Matteo, pasticcere ad Arluno, e Salvo, professore a Magenta

Matteo Tonella è un volto noto a Corbetta, sua città natale, nonchè ad Arluno e grazie alle golosità che prepara assieme alla collega pasticcera Lella (Graziella) Ranzani. Il negozio di quest’ultima, anch’essa corbettese, si trova infatti ad Arluno. Golosità, dolcezza che vanno oltre alle torte e pasticcini cucinati. Gentilezza e cortesia hanno da sempre caratterizzato queste persone: diverse o speciali. Decidete voi l’aggettivo più adatto. Noi preferiamo chiamarle persone vere, concrete e coerenti.

La macchina degli sposi

Matteo, a 17 anni ha deciso di rivelare alla famiglia la sua omosessualità e ora si è sposato con il suo Salvo Miceli, professore di Matematica e Fisica al liceo di Magenta. “Prima dei 17 anni ero una persona infelice – rivela Matteo – Poi ho deciso di dire tutto ai miei. So che non è facile, soprattutto all’inizio. Io però ho trovato il supporto della mia famiglia e di mio papà che era la figura per la quale temevo maggiormente di rivelare il mio essere. Da quando mi sono confidato, la vita vera è iniziata. Mia mamma, al mio matrimonio, ha pianto tanto per la commozione e mi è stata vicina. Ora io e Salvo abitiamo a Magenta ma abbiamo intenzione di trasferisci a Battuello di Corbetta. Consiglio a tutti i ragazzi e ragazzi di fare altrettanto, di dire ai propri genitori la verità”.

Just married

Ci sono persone che preferiscono non rivelare, quasi come se fosse una “colpa” o una “vergogna” amare. C’è chi come loro hanno voluto rendere noto e pubblico il loro sentimento, profondo e maturato nel tempo, ragionato. La Natura ha deciso così. Loro hanno deciso di scegliersi per sempre.”Non un colpo di fulmine – spiega Matteo – ma un sentimento maturato nel tempo grazie alla conoscenza reciproca che ha portato a un legame profondo”.

Matteo e Salvo finalmente sposi!

Il matrimonio civile è stato celebrato giovedì 2 gennaio 2020 in Casa Giacobbe, a Magenta. A presiedere la cerimonia civile Serena Colombo, amica d’infanzia e Ufficiale di Stato Civile nel Comune di Rho. Lei come gli altri invitati sono persone da sempre vicine alla coppia, a Matteo. Tutti vicini agli sposi, in un unico grande abbraccio per loro che hanno scelto la sobrietà nei vestiti, nella cerimonia e nella macchina nuziale, come nella vita.

Anche in questo caso ha vinto l’amore che viene tutelato dalla legge italiana.