I Vigili del fuoco e il gatto. Il salvataggio di Lampo (Video)

Milano. Ci sono tatne sotir che racontano di vigili del fuocho de del gatto che si era arrampicato su un albero troppo alto. Lampo il gatto però era rimasto imprigionato durante un incendio. Deve la sua vita ai Vigili del fuoco di via Messinache lo hanno salvato utilizzando il respiratore in dotazione, con cui gli hanno pompato aria nei polmoni.

Lampo era rimasto intrappolato all’interno dell’appartamento che ha preso fuoco oggi in via Giovanna d’Arco 200 a Sesto San Giovanni. Dopo averlo ritrovato privo di conoscenza all’interno dell’appartamento, i vigili del fuoco lo hanno portato all’esterno e poi hanno utilizzato l’autorespiratore per salvargli la vita.

L’aria meglio dell’ossigeno

Dopo l’intervento dei vigili del fuoco, il gatto Lampo si è ripreso. E’ stato riconsegnato ai sui padroni. Nessun altro è rimasto ferito durante l’incendio, che è stato spento senza incidenti. Si può notare come Lampo apprezzi di essere stretto fra la braccia, al sicuro, ma lo sguardo esprime tutta la paura e il disappunto che ha provato durante la brutta avventura che ha vissuto.



















Momenti del salvataggio di Lampo