“Cuori Grandi” onlus raccoglie bici e strumenti musicali per la missione in Togo di Maristella Bigogno

Il progetto è stato lanciato dalla onlus “Cuori Grandi” che fa capo a Francesco Bigogno, fratello della magentina Maria Stella Bigogno, da anni missionaria laica in Togo. Vede il sostegno delle associazioni genitori delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Magenta e di Robecco sul Naviglio: associazione genitori dell’Istituto “Carlo Fontana”, associazione genitori “De Amicis” Magenta, associazione genitori scuole quartiere Nord Magenta, associazione genitori scuola “Gianna Beretta Molla”, scuola paritaria “Madre Anna Terzaghi” Istituto Canossiano Magenta.

Il progetto si concretizza nella raccolta di bici di qualsiasi taglia, strumenti musicali e giochi (tutto nuovo o usato ma in quest’ultimo caso in buono stato). La raccolta è partita a gennaio e si protrarrà fino a febbraio. Il container partirà a marzo con destinazione Amakpapè (Togo). Qui infatti si trova la missione dove opera Maria Stella Bigogno.

Le bici raccolte durante la campagna del 2019

Chi volesse donare, può mettersi in contatto con le associazioni genitori delle suddette scuole tramite mail corrispettive: associazionegen.ics.carlofontana@gmail.com deamicismagenta@gmail.com agscuolenord@gmail.com ass.genitorigbm@libero.it scdirezioneterzaghi@gmail.com

Il container in arrivo nella missione in Togo

“Un ringraziamento va proprio agli insegnanti, agli studenti e soprattutto alle associazioni genitori, formate da tante mamme e papà che fanno un lavoro ‘oscuro’ ma preziosissimo e rappresentano il valore aggiunto delle scuole e della città – ha affermato Francesco Bigogno – Quella della raccolta di bici sarà inoltre un progetto a pianta stabile che nell’anno scorso ha permesso di raccogliere ben 110 cicli che sono stati distribuiti alla popolazione locale. Bici che hanno permettono alle persone del posto di spostarsi più velocemente”.

La scuola di Amakpapè

“Negli anni abbiamo realizzato una scuola materna e le elementari, che al momento funzionano con 500 alunni – prosegue Francesco Bigogno – Nel 2020 verrà finita la costruzione del plesso delle scuole medie e delle superiori”.

Cantiere aperto nella missione di Amakpapè, Togo

Il cantiere si avvale di manodopera locale e dà lavoro alla gente del posto, creando così un circolo virtuoso. Non quindi assistenzialimo ma aiuto in loco. Chi ha un lavoro, non ha bisogno di lasciare la propria terra e ciò va a favore del mantenimento di un equilibrio sociale in Togo e delle famiglie togolesi che rimangono così unite e non disgregate.

“L’obiettivo è quello di far entrare nel polo scolastico un bimbo piccolo e di farlo uscire diplomato – prosegue Francesco Bigogno – Per il 2020 il progetto di ‘Cuori Grandi’ è altresì quello di andare oltre alle materie didattiche per così dire ‘tradizionali’ e di creare una banda costituita da giovani e adulti. Per questo è importante raccogliere strumenti musicali. I giochi poi, sono sempre bene accetti”.