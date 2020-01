Ordinanze di divieto botti disattese in tutto il Magentino. Pochi però i feirti

Le ordinanze comunali che vietavano i botti, petardi emesse un po’ in tutto il Magentino per la notte di San Silvestro sono state ampiamente disattese.

Via Boffalora a Magenta (MI)

Si è festeggiato in tutte le piazze e in alcuni casi il divertimento è degenerato: vetri rotti, immondizia sparsa ovunque. Fortunatamente non si sono rilevati gravi casi di ferimento a causa dei botti. I sanitari hanno prestato soccorso soprattutto per interventi di routine: malori, incidenti domestici e similari

Parcheggio ex Novaceta, Magenta (MI)

Magenta

Con Corbetta il Comune dove si è “sparato di più”

Via Saffi, zona U2, Magenta (MI)

Santo Stefano Ticino

In piazza Mercato si sono fatti botti e si è bevuto. Lo testimoniano i cocci di bottiglia sparsi in diversi punti.

Piazza Mercato a Santo Stefano Ticino (MI)

Annunci sponsorizzati

C’è anche chi ha pensato di fare il lancio del sacco dell’immondizia spargendo il pattume per le strade.

Via che conduce a piazza Mercato di Santo Stefano Ticino (MI)

Corbetta

Nel quartiere Marsala si sono fatti addirittura i fuochi d’artificio. Si è festeggiato nel parco della Repubblica dove sono visibili anche i resti del brindisi in piazza. Qui però i resti dei festeggiamenti sono stati accumulati vicino ai cestini dell’immondizia.

Parco delle Repubblica a Corbetta (MI)

Annunci sponsorizzati

Sul sagrato della chiesa di San Vittore martire, in piazza del Popolo, fontane, petardi e ogni altro botto lasciati alla rinfusa e ficcati nelle fioriere assieme a bottigliette e altro.

Piazza del Popolo a Corbetta (MI)