L’angolo della poesia di Giovanni Elidio Chiastra

Nato a Berceto (Pr) il 3 agosto 1944. Un’infanzia non facile, una giovinezza in giro per il mondo a lavorare, mantenendo nel cuore i luoghi, i costumi e le usanze dei posti vissuti. Quando ha potuto fermarsi in un luogo fisso, i ricordi e le emozioni di tante vite vissute sono diventate poesia. Ora abita a Casorezzo (Mi). Innumerevoli i riconoscimenti ottenuti: il Premio Letterario Internazionale Città di Sarzana (2017), Premio internazionale di poesia “Città di Pontremoli”, finalista al Wilde Europea Award (2016) e molto altro ancora. Ha collaborato con i Jalisse per una canzone con il componimento “Ultimo contatto” (2016).

ADDIO AMORE

Onda dopo onda

La sabbia si dirada,

Viene risucchiata dalla corrente

E inglobata nello stesso mare.

È successo lo stesso al mio amore,

Perché ormai non ha più cuore,

Sto’ aspettando solo il momento

Di finir questo tradimento,

Purtroppo il tutto è terminato in niente,

Tutto ciò che abbiamo passato insieme,

Momenti d’amore felici,

Attimi folli e se superati,

A nulla ormai son contati,

Come se nella nostra esistenza

Non ci fossimo mai conosciuti,

E fossimo stati due esseri agli antipodi.

Ma io non posso dimenticare

Questo calore, che eccome il sole

Ha riscaldato arte della mia anima,

E illuminato per un’attimo la mia vita.

Or gli sono, anche a malincuore

La sua libertà, così potrà fare

Del suo futurismo ro quello che è vuole,

E non la terrò più legata a me’

Contro la sua volontà.

Addio amore, spero che un domani

Questa scelta non rimpiangerai,

Perché per me ‘ resterai solo nei ricordi