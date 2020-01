Immondizia di inizio anno. Spuntano discariche tra Magenta e Boffalora

Una delle usanze di Capodanno è quella di disfarsi della roba vecchia. Buttarla dalla finestra come si faceva una volta? Consuetudine superata! Ecco allora che i soliti ignoti hanno pensato bene di disfarsene gettando mobili e ogni rifiuto possibile nelle scarpate del Ticino, in zona Gambarina, a confine tra Magenta e Boffalora Ticino.

Bancone simile a quello di un bar

Ecco spuntare rifiuti edili, mobili, armadi. Alcuni di questi appaiono con caratteristiche simili a quelli usati in attività commerciali.

Rifiuti a bordo della ex statale che da Magenta porta a Boffalora e al Piemonte

A questi si aggiunge quell’immondizia gettata mesi fa e raccolta in sacchi da volontari ecologici.

In diversi Comuni sono già attive le fototrappole ecologiche posizionate in punti strategici, legate agli alberi o in zone verdi, proprio al fine di catturare scatti di chi abbandona i rifiuti. Sono camere resistenti all’acqua che fanno capo al Consorzio dei Comuni dei Navigli. Nel momento in cui viene fotografato e riconosciuto chi abbandona, scattano sanzioni pecuniarie e, in caso di aziende, anche procedimenti di tipo penale.