Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Ad Abbiategrasso

Arrestato il 28 dicembre 2019, alle 21, in Abbiategrasso (MI), per resistenza a pubblico ufficiale.

Si tratta di O.A.P.S., classe 1988, nato in El Salvador e residente ad Abbiategrasso. A trarlo in arresto i Carabinieri.

L’uomo, pregiudicato e nullafacente, appariva in stato di agitazione dovuto all’abuso di alcolici. Era oltretutto in possesso di una lunga catena in metallo, con la quale ha minacciato il cassiere del supermercato Carrefour ed altri astanti, per poi asportare una cassetta di birra e darsi alla fuga.

Dopo aver acquisito una sommaria descrizione da parte della vittima, i militari operanti hanno trovato il reo nei pressi della propria abitazione ancora in possesso della catena e del corpo del reato.

Nonostante la strenua resistenza e le minacce del malfattore, i Carabinieri sono riusciti ad immobilizzarlo e a trarlo in arresto.

Nessun è rimasto ferito. Arrestato, il malfattore è stato trasportato presso il carcere di Vigevano (PV).