Campo nomadi di via Martirano. Ecco cosa hanno trovato i carabinieri (video)

Milano. Un controllo Carabinieri al campo nomadi di via Martirano ha permesso il recupero di diversi oggetti auto. Date un’occhiata per vedere se riconoscete qualcosina.

I carabinieri che hanno partecipato all’operazione di controllo sono quelli della Compagnia Milano P.ta Magenta con l’ausilio del personale del 3° Reggimento Lombardia e delle Compagnie Milano Duomo e P.ta Monforte. Il luogo è il campo nomadi di via Martirano. Sono stati controllati i documenti di 44 adulti, di cui 30 sono risultati pregiudicati. Se il campo nomadi fosse stato un esercizio commerciale anche di vicinato sarebbe stato chiuso per ordine della prefettura, i quanto ben più della metà dei presenti nel campo al momento del controllo risultava pregiudicato. Battute a parte, si tratta di una bella concentrazione, anche se c’è chi potrebbe definirla “la scoperta dell’acqua calda”.

I militari hanno anche controllato 12 veicoli che si trovavano nel campo nomadi. 3 di questi sono stati sottoposti a a sequestro amministrativo perchè non erano assicurati, mentre un altra automobile è stata sequestrata ai fini della confisca. L’auto era stata radiata dal pubblico registro automobilistico perchè aveva una intestazione falsa.

Nel campo c’erano anche 30 contatori elettronici sottratti da ignoti alla società “E- Distribuzione” di Corsico, a cui venivano restituiti. Un 32enne bosniaco è stato denunciato in stato di libertà per tentato furto aggravato ed un 24enne è stato accompagnato Questura per regolarizzare la sua posizione sul Territorio Nazionale. Che dire? Di tutto un po’, in quel campo nomadi