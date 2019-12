Addetto alle pulizie finisce schiacchiato nel cassonetto

Arese. Stanotte intorno a mezzanotte e mezza, un addetto alle pulizie egiziano di 42 anni è stato trovato in un cassonetto nell’aria di carico e scarico nel centro commerciale “il Centro” di Arese Era in arresto cardiaco. I soccorritori del 118 sono riusciti a far ripartire il suo cuore dopo 15 minuti di tentativi di rianimazione. Poi è stato portato in codice rosso all’ospedale San Carlo, dove è ancora ricoverato in prognosi riservata.

Secondo le prime verifiche effettuate dai carabinieri della compagnia di Rho arrivati sul posto dell’ incidente sul lavoro poco dopo il 118 pare che l’uomo sia stato schiacciato contro la parete laterale del vtosso cassonetto usato per la raccolta del vetro dal grosso grosso coperchio metallico. I Carabinieri hanno chiesto l’intervento della ats per le cerifiche del caso. Non ci sono telecamere che possono aver ripreso l’incidente e quindi non è possibile al momento conoscere le esatte dinamiche