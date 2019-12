Un bouquet di rose e calle per un regalo perfetto

Anche se è inverno, anche se in realtà ultimamente si preferisce regalare le piante in vaso, sono poche le cose che fanno piacere come il ricevere, come pensiero, un bouquet di rose. Un regalo inutile perchè sfiorisce presto? E’ vero, ma è proprio la sua nobile inutilità che lo rende prezioso. Un dono utile, o utilitaristico non ha e non avrà mai lo stesso fascino. Un bouquet di fiori è un modo di dire un grazie che non si può dire in altro modo.

Immaginate quale potrebbe essere la reazione di una donna che, dopo aver passato una gradevole e appassionata giornata con un uomo, si vede recapitare viafattorino un bel frullatore. Utile, si, ma proprio inadatto. Anche i gioielli sono inadatti, parlano troppo di denaro. Invece, i bouquet di rose e calle, o di rose e gigli dicono esattamente, ma discretamente, quello che ci si vuol sentire dire. Non dicono solo “ti amo”. Dicono anche cose diverse, come ” il ricordo di questa serata mi accompagnerà nei miei viaggi”. “non ti dimenticherò facilmente”, “Appena possiamo, lo rifacciamo. Che ne dici?”

Si, è un mondo moderno. Forse troppo per il romanticismo. Oggi sono anche le done che inviano fiori, con gli stessi intenti di ringraziamento che hanno gli uomini. E internet aiuta a superare anche l’ultimo impbarazzo: quello di recarsi dal fioraio e fa sapere, quindi, a qualcun altro che si sta mandando un mazzo di fiori ad un uomo.

Spedire un mazzo di rose

Già, perchè il gusto vero di regalare un mazzo di fiori non è nel consegnarlo di persona, a meno che non si vada a cena da qualcuno e non ci si voglia presentare a mani vuote. Il vero gusto sta nello spedirlo, nell’immaginare la sorpresa e il piacere di chi lo riceve, nel rendere il fattorino partecipe e testimone del regalo. Lo si può spedire con Floraqueen Italia che raggiunge 100 paesi e consente di scegliere online una serie di mazzi di fiori, eleganti e, fra cui appunto ogni tipo di rosa. Il servizio è così completo che si possono aggiungere il biglietto, scatole di cioccolatini, i vasi per i fiori, i cestini, persino cuoricini e orsetti di peluche da abbinare a 3 tipi di bouquet , divisi per grandezza.

Annunci sponsorizzati

Tutto diventa facile: si scelgono i fiori e il pacchetto, si sceglie la data, si compilano il bigliettino e il campo per l’indirizzo della consegna e si paga con la carta di credito. Il mazzo di fiori arriverà nel giorno e nel posto giusto. Si, internet permette, anche in questo mondo inadatto al sentimentalismo, di essere dei gran romanticoni.