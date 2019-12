Si scontrano frontalmente in piazza Argentina

Milano, piazza Argentina. Questa notte alle 02:31 una Polo e una Giulietta si sono scontrate quasi frontalmente. La Giulietta nel tentativo di deviare è finita contro un palo. (Foto di repertorio)

Dalle le lamiere contorte delle due auto sono stati estratti 3 feriti, G. M. 25 anni , passeggero sulla Giulietta ha perso inizialmente conoscenza, e dopo l’arrivvo dei soccorsi e la stabilizzazione è stato ricoverato, in codice giallo per trauma cranico, all’ospedale di Niguarda. Anche l’autista della Giulietta, il 26enne L.C., è stato portato all’ospedale in codice giallo per il forte trauma cranico, anche se non è svenuto. Si trova or al policlinico. L’autista della Polo, invece, A.G. 25 anni, ha rifiutato il trasporto in ospedale dopo la valutazione del medico presente con i soccorritori.

Sul posto insieme ai volontari del 118 c’erano infatti anche un’automedica dell’ospedale di Niguarda, la polizia locale di Milano e i vigili del fuoco di via Messina, che hanno estratto i feriti dalle lamiere.