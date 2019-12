Capodanno al Gran varietà. Last minute con il Teatro della Memoria

Milano. Per chi non ha ancora deciso cosa fare a capodanno e teme di non trovare più nulla di prenotabile, proponiamo una serata a teatro, con l’operetta. Insomma, si va al Gran Varietà.

Il teatro della Memoria si trova in via Cucchiari e ha organizzato per il 31 dicembre dalle 22 in poi, uno spettacolo di varietà, sul genere anni venti del secolo scorso, la belle epoque. Il Gran Varietà dell’Operetta è in versione Cabaret Chantant. Si tratta di una serata speciale (fuori abbonamento) con l’esecuzione di celebri arie delle più famose Operette italiane, francesi e viennesi, con qualche incursione nella lirica (Libiam nei lieti calici), mentre il Balletto Belle époque eseguirà i Can Can di Jacques Offenbach e i Valzer di Strauss. Poi, l’esecuzione dal vivo di Charleston, Can Can, Fox Trott, Danza del ventre e brani musicali tipici del Teatro di Varietà italiano e francese e di Rivista.

Chi salirà sul palco

Al Gran Varietà dell’operetta di capodanno 2019 2020 partecipano Simona Pallanti (Soprano), Nao Masho (Tenore), Ivana Turchese (Mezzosoprano), Aleardo Caliari ( baritono), il Balletto “Belle Epoque”, Alberto Grasso (Swinger), Marta Bergantino (Miss Charleston), Paola Piccolo (Danze Orientali), Direzione musicale del maestro Paolo Beretta.Regia di Aleardo Caliari

Superficialità, divertimento, ma anche arte

Il Teatro di Varietà ed i suoi grandi interpreti, da Mistinguette a Maurice Chevalier, da Walter Chiari a Totò, da Josephine Baker a Wanda Osiris ha sempre avuto una nomea di superficialità e divertiimento, che è perfetta per una serata di capodanno, ma i veri intenditori di teatro ne hanno oggi riscoperto la comicità semplice e allusiva, e ne sottolineano la capacità di essere un buon antidoto alle catastrofi, alle tragedie e alla volgarità dilagante.

A mezzanotte va…

Dopo lo spettacolo continuerà con l’immancabile brindisi di mezzanotte, con Prosecco di Valdobbiadene e Spumante e gli immancabili Panettone e Pandoro. POi fino alla 1.30, il Cafè Chantant Romantico continuerà con il buffet di capodanno, di gusto tutto milanese, cui non può mancare un vivace Barbera dell’Oltrepò e il Cotechino con lenticchie.

Il biglietto:

Lo spettacolo è fuori abbonamento e il posto unico costa 60 euro. Le prenotazioni e le prevendite si possono effettuare online sul sito http:// www.teatrodellamemoria.it oppure chiamando il teatro della Memoria allo 02313663