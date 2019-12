Innamorato pazzo perseguita i genitori

Sesto San Giovanni. Era inamorato pazzo, folle, e come metodo per conquistare la sua amata non ha trovato di meglio del presentarsi sotto casa dei genitori di lei, alle 2 di notte, suonare il citifono e chiedere la loro intercessione per convincerla ad amarlo.

I genitori della quarantenne, che è sposata e abita on in’altra zona di Sesto San Giovanni, non sono però stati molto conprensivi. Una mattina della settimana scorsa la madre in caserma sporto denuncia. Quando l’uomo alle 2 del mattino si è presentato sotto casa e ha suonato il citofono, la madre 68enne ha chiamato il 112, e il padre 74ennne è sceso ad affrontare l’innamorato pazzo. All’arrivo,le forze dell’ordine hanno arrestato il 39enne, accusandolo di atti persecutori.