Il sindaco di Arconate Calloni picchiato dai pastori

Arconate (Mi). Sabato 21 dicembre intorno alle 14.40, il sindaco Sergio Calloni e 3 cittadini di Arconate sono stati aggrediti e malmenati da alcuni pastori che avevano portato le pecore a pascolare in un terreno privato. Il sindaco trattenuto in ospedale per accertamenti.

Siamo quasi alla vigilia di Natale e quando si parla di pastori e pecorelle si pensa al presepe. Quasi non ci credevo quando mi hanno raccontato che il sindaco di Arconate, Sergio Calloni, era stato aggredito e picchiato dopo aver sorpreso alcuni pastori le cui pecore avevano rotto una recinzione.

Alcuni cittadini avevano visto le pecore, e i pastori intenti al danneggiamento. Hanno chiamato il 112 e il sindaco che, agendo come prima autorità di sicurezza, si è recato sul posto. Tra i pastori, il sindaco e alcuni cittadini è iniziata una discussione che è degenerata. I pastori hanno aggredito e picchiato il sindaco e i cittadini, e poi sono fuggiti. Sono ancora irreperibili. Due uomini di 27 e 33 anni, una donna 33enne e il sindaco Calloni sono stati soccorsi dagli equipaggi di una ambulanza della Croce Azzurra di Cuggiono e da un’altra della Croce Azzurra di Busto Arsizio, e trasportati negli ospedali di Castellanza e Legnano, in codice verde e in codice giallo. Il sindaco è stato trattenuto in ospedale per accertamenti.

Un episodio grave, che racconta come la provincia, negli ultimi tempi sia diventata particolarmente pericolosa.