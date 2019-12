Trenord. Gratis con il Caravaggio fino a Como

Milano. Una bella iniziativa di Trenord per presentare il Caravaggio, un modello di treno innovativo che prenderà servizio dal prossimo gennaio sulla tratta della linea suburbana S11 Milano Porta Garibaldi – Como San Giovanni.

Il percorso

Oggi, Sabato 21 dicembre sarà possibile viaggiare fino a Como gratuitamente a bordo del treno Caravaggio. Sono previsti 4 viaggi e a chi si presenterà alla stazione sarà distribuito il biglietto omaggio di Trenord che permetterà di viaggiare gratuitamente fino a Como e di tornare nello stesso modo. Per partecipare ci si deve presentare alla partenza del treno e farsi dare uno dei biglietti omaggio. Attenzione, però, il treno trasporta 600 persone e sicuramente ci sarà la fila per partecipare. Durante il viaggio inoltre sono stati preparati degli spettacoli di intrattenimento per i bambini.

Ecco l’elenco delle corse gratuite del 21 dicembre

Gli orari

Bella occasione anche quella di visitare il treno fermo in stazione, specie per i bambini che sono da sempre affascinati dai treni e dal loro funzionamento. Sarà possibile, come spiegato qua sopra, ecffettuare la visita fra le 16.51 e le 18 di oggi alla stazione di porta Garibaldi.