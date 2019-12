Serra di canapa indiana in via Valcamonica

Milano. Lo scorso mercoledì 18 gli agenti della squadra mobile di Milano hanno arrestato due italiani di 43 e 49 anni per spaccio. Avevano una serra di canapa indiana in casa. In via Asiago, invece, sequestrati 3kg di marijuana, 1kg di hashish e arrestato un 47enne. Poi, ieri sera a Pioltello, ancora, un 32enne con hashish e cocaina. Per una volta , tutti italiani

I due italiani di 43 e 49 anni erano stati fermati per un controllo. Il 49enne aveva con sè una busta di plastica gialla contenente una scatola da scarpe. All’ interno c’erano 250 grammi di marijuana. Si trattava di una produzione artigianale, in proprio, una vera serra di canapa indiana. Infatti nell’appartamento che i due condividono in via Valcamonica c’erano 68 piante di marijuana. Nell’appartamento del 43enne c’erano anche altri 280 grammi di marijuana. Ambedue sono stati arrestati e le piante sequestrate.

3 kg di canapa indiana

Sempre mercoledì è stato arrestato un 47enne, sempre italiano, per detenzione di stupefacenti. In via Asiago, nel suo appartamento, sono stati trovati 3 kg di marijuana, 1 kg di hashish, 120 grammi di cocaina e 0,65 grammi di ecstasy. Sempre nell’appartamento, oltre al variato emporio di stupefacenti sono stati trovati materiale di confezionamento e 16.450 euro.

A Pioltello

Infine ieri sera, a Pioltello, gli agenti della Squadra Mobile di Milano hanno arrestato, un altri italiano di 32 anni per detenzione ai fini di spaccio. Poco prima a Peschiera Borromeo (MI), aveva venduto 20 grammi di hashish per 130 euro a un cittadino egiziano 34enne che è stato segnalato alla Prefettura come assuntore. Addosso e a casa , in tutto, gli hanno trovato 200 grammi di hashish, 1,9 grammi di cocaina, 180 euro in contanti.