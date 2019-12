Incidente Ossona. Si cerca un fiorino danneggiato nella parte anteriore

Ossona. B.S., 42 anni, operaio al maneggio di Ossona, e residente in via Pascolutti e padre di due bambini, è in questo momento in coma all’ospedale di Magenta.

E’stato investito, mentre era in bicicletta, tra le 7.20 e le 7.40 di questa mattina in via Nino Bixio da un furgoncino Fiorino. L’ autista, invece di fermarsi a prestare soccorso, è fuggito, abbandonando il ferito in gravi condizioni sul lato della strada, dove è stato trovato solo verso le 7.50.

In questo momento la polizia locale sta cercando persone che possano aver visto qualcosa intorno a quell’ora. Particolari cui non hanno fatto caso al momento. Era ancora buio e qualunque fatto che permetta di ricostruire l’incidente può essere importante. In particolare si cerca il furgone tipo fiorino che ha investito il giovane papà.

Se l’investitore non si costituisce, ed è scoperto tramite le indagini, rischia una gravissima pena, che arriva al tentato omicidio stradale