Grave incidente in via Bixio a Ossona

Ossona. Un grave incidente stradale è accaduto questa mattina alle 7.52 in via Bixio. Un uomo di 42 anni è in ospedale in coma. Dalle prime notizie, c’è stato un incidente fra una bicicletta e un’automobile. (Foto di repertorio)

B.S. è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Magenta. Le ultime notizie parlano di coma e di un fortissimo trauma cranico.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale del comando unico di Ossona Casorezzo e i soccorritori volontari di Arluno. Nelle prossime ore daremo altri aggiornamenti .