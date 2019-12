Picchia la ex e si butta da balcone a Solaro

Solaro. Alle 22.30 di ieri sera un 50nne della zona di Solaro, che aveva già avuto problemi con la giustizia a causa di maltrattamenti in famiglia, è entrato nella casa in cui vive la ex moglie 43enne con il nuovo compagno e i figli minirenni. Ha spaccato la serratura della porta in modo che nessuno potesse uscire. Poi ha iniziato a picchiare i due, che sono però riusciti a chiamate il 112.

All’arrivo della pattuglia radiomobile dei carabinieri di Rho l’uomo ha tentato la fuga. Avendo però bloccato la porta, si è lanciato verso la porta finestra ed è saltato dal balcone. Dopo il salto dal primo piano ha tentato alzarsi e fuggire, ma i Carabinieri sono riusciti a raggiungerlo e ad arrestarlo.

La donna il suo compagno sono stati portati in ospedale in codice verde l’uomo è stato arrestato accusato di maltrattamenti e lesioni, in presenza di minore. Infatti i bambini sono stati testimoni di tutta la scena.