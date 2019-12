Milano. All’hotel Baviera ieri mattina un 28enne italiano, residente in provincia ma ospite dell’albergo, ha aggredito l’impiegato della reception.

Non si conoscono i motivi che lo hanno indotto a dare in escandescenze, ma ha semidistrutto il computer all’ingresso dell’hotel e, all’arrivo degli agenti della volante chiamati dal personale dell’hotel, ha aggredito anche i poliziotti, che sono stati costretti ad arrestarlo per resistenza a pubblico ufficiale.