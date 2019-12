Telecolor. Speciale sull’infanzia rubata: stasera la storia di Allegra

TV. Questa sera alle 20.30 la storia di Allegra sarà raccontata in televisione, sul Telecolor, canale 18 durante lo Speciale dedicato all’infanzia rubata . condotto da Barbara Appiani. Il link della diretta

Chi ha seguito le vicende della bambina che si trova in una comunità nonostante l’assoluzione dei genitori e che era diventata, lo scorso, agosto, così magra e sofferente da fare temere per la sua vita, potrà seguire la storia in televisione perchè telecolor le dedicherà uno speciale sull’infanzia rubata. Ricordo che Allegra è un nome di fantasia, scelto appositamente per parlare della sua storia in internet, perchè la televisione passa, i giornali anche, Facebook dimentica ancora più alla svelta degli altri social media, ma il web resta. Allegra avrà diritto, da grande, a non far sapere a tutti quelli che cercano il suo nome in internet le vicende della sua infanzia.

