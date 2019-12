Furto all’agricola Cucco a Ossona

Ossona. La notte fra il 16 e il 17 dicembre per la sesta volta in 3 anni hanno sfondato e derubato il negozio di sementi e articoli per il giardinaggio e agricoltura di Alfonso Cucco.

Il negozio si trova in via Padre Giuliani, la strada principale del paese, ed è molto conosciuto anche per la grande esperienza del titolare che, oltre a vendere sementi, sa dare i consigli giusti su come e quando trattare le piante di orti e giardini per qualunque tipo di problema capiti. Questo rende l’agricola di Alfonso Cucco preziosa ma, come si può indovinare, il ladro non ha certo trovato denaro o altri oggetti di facile vendita.

L’azione del ladro è stata registrata dalle telecamere che ora sono sotto l’analisi delle forze deĺl’ordine. Hanno mostrato un uomo grosso che ha prima compiuto in giro di perlustrazione in bicicletta. Poi è tornato in via Padre Giuliani, ha quindi rotto la porta dell’Agricola con un piede di porco, scassinato il registratore di cassa e buttato all’aria semi e prodotti, come vendetta per non aver trovato nulla di commerciabile. “È la sesta volta in 3 anni. Figuriamoci se lascio denaro o oggetti preziosi in negozio. Non abbasso più neppure la cler, sarebbe in danno doppio in caso di furto.” Il danno infatti c’è. La porta del negozio dovrà essere riparata e non la pagherà certamente il ladro.