A Ossona anche armi clandestine. Arrestato V.A.

Ossona. Lo scorso 13 dicembre i carabinieri di Corbetta hanno arrestato V.A. 61 anni, residente a Ossona, per detenzione di armi clandestine e munizioni. L’uomo aveva una pistola Beretta con matricola clonata calibro 7,65 e due scatole con 95 munizioni dello stesso calibro. (foto di repertorio)

L’arma è stata trovata durante una perquisizione a casa, a seguito di attività investigative dei carabinieri. V.A. è un pregiudicato disoccupato. E’ stato accusato di detenzione di arma clandestina, ricettazione e detenzione abusiva di munizioni. La pistola è considerata una arma clandestina perchè la matricola clonata non ne permette l’esatta identificazione nel registro delle armi e la ricettazione è stata data perchè la pistola risulta provente di furto. Ora V.A. è trattenuto al carcere di San Vittore a disposizione della autorità giudiziaria.

A Ossona non ci facciamo mancare nulla, diciamolo. Ora può partite la lotteria per cercare di capire chi sia V. A., ma il fatto più importante è che nonostante l’apparenza così calma e molti dicano “in questo paese non succede mai nulla”, Ossona è una specie di Eldorado per i giornalisti di cronaca nera. Per i cittadini, invece, la pesante situazione della sicurezza rappresenta un vero problema.