Preparava un pane stupefacente arrestato studente di ingegneria

Milano. Lo scorso 11 dicembre del commissariato di Villa San Giovanni hanno arrestato un giovane studente di ingegneria italiano, di soli 26 anni, per avere preparato è venduto pane e dolci a base di marijuana.

Il giovane imprenditore è stato sorpreso sotto casa alle 18:30. Quando ha visto i poliziotti ha tentato la fuga ma lo hanno preso dopo pochi metri. D’altra parte, si sa, la marijuana rilassa molto i i muscoli e diminuisce i riflessi quindi non permette fughe atletiche. I poliziotti hanno perquisito la sua abitazione in via Desiderio e il piccolo laboratorio artigianale all’interno di una cantina di via Bassini.

Ci hanno scoperto una piccola serra di marijuana munita di ventola di areazione, lampade per creare la temperatura ottimale alla coltivazione dello stupefacente, bilancini, prodotti per il confezionamento e il taglio delle dosi, 300 grammi di marijuana confezionata e pronta per lo spaccio, 13 grammi di THC purissimo, estratto col gas butano e, nascosti sotto il lavello, 1250 euro in banconote di piccolo taglio. Il 26enne è stato arrestato.