Incidente sull’autostrada A9. Camionista liberato dai Vigili del fuoco di Varese

Origgio. Alle 9.30 di questa mattina, un terribile incidente sull’autostrada. Liberato dai Vigili del fuoco di Varese uno dei camionisti. Era incastrato fra le lamiere. 2 camion e un furgoncino si sono scontrati sull’autostrada A9, poco dopo il bivio con la A8, in direzione Como, non lontano dal casello di Origgio.

Sul posto dell’incidente hanno operato i vigili del fuoco di Varese. I feriti soccorsi sono 4 uomini di 28, 44, 56 e 59 anni. Assistiti e curati sul posto dai soccorritori del 118, le ambulanze hanno portato i feriti all’ospedale di Legnano e a quello di Garbagnate milanese, in codice verde e in un caso in codice giallo.

Diverse le ore necessarie all’ intervento per liberare dalle lamiere l’autista rimasto incastrato nel camion.