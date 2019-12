L’isola della solidarietà a Corbetta aiuta i bimbi malati e i meno fortunati

Si è svolta con successo, sabato 14 dicembre, l’edizione 2019 de “L’Isola della solidarietà” organizzata come ogni anno dall’associazione “La città dei bambini” di Corbetta, con il patrocinio del Comune.

Ad essere protagonisti gli studenti, i genitori e gli insegnanti delle scuole primarie di primo e secondo grado della città di Corbetta, nella centrale piazza del Popolo. Con loro i membri dell’associazione “Città dei bambini” che hanno intrattenuto i visitatori e hanno organizzato esibizioni di canto, recitazione e spettacoli vari.

“La Favorita”, le elementari “Aldo Moro”, le medie “Simone da Corbetta”: ognuno un proprio ruolo e tanti manufatti realizzati durante i laboratori come pinetti decorativi fatti di pigne, addobbi natalizi, lampade colorate.

I calendari

Novità di quest’anno anche i calendari realizzati per poter essere acquistati dal pubblico a fini benefici. A realizzarli sono stati gli alunni della prima D delle scuole medie statali corbettesi in 70 copie. Ben 24 i grafici che, sotto la guida della professoressa Patrizia Penati, hanno realizzato i disegni per ciascun mese dell’anno e le copertine.

Solidarietà

Il ricavato andrà a favore del Fondo parrocchiale di prossimità, per il reparto pediatrico dell’ospedale “Fornaroli” di Magenta, “Cuori in festa” no profit di Marcallo con Casone, “Insieme si può “ gruppo missionario di Sedriano. Presente anche “Anchio onlus” che unisce abilità e “disabilità” in progetti diversi.

Cuori in festa

Sono ormai alcuni anni che la piccola Eleonora è tornata in cielo a vegliare sui famigliari come angioletto. I genitori hanno avuto la forza di trarre dal dolore della disgrazia una speranza per i bambini nati come Eleonora, con un cuore malato, speciale. La missione dell’associazione no profit è quella di raccogliere fondi da destinare a strutture ospedaliere nei reparti di cardiologia pediatrica e pediatria.

Insieme si può

Il gruppo missionario di Sedriano nasce nel 1995 con lo scopo di essere per l’appunto missionari quotidianamente. L’autotassazione dei soci serve a realizzare opere di solidarietà: Congo, Sud Sudan, terremotati dell’Umbria, uragano in Vietnam. Tante le destinazioni.